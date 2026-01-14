ETV Bharat / business

ਰੇਲ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਓ 3 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਛੂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ RailOne ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

RAILONE APP
ਰੇਲ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਓ 3 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਛੂਟ (File- ANI)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 14, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, RailOne ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਣਰਾਖਵੇਂ (ਜਨਰਲ) ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ 3% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ, R-Wallet ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ 6% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

'ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਹੱਲ'

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ RailOne ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

RailOne ਐਪ: ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ
RailOne ਐਪ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ "ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ" ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

  • ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਐਪ - ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ
  • NTES ਐਪ - ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਨ ਸਥਿਤੀ
  • ਰੇਲ ਮਦਦ - ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ
  • ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਭੋਜਨ - ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ

RailOne ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੌਗਇਨ (mPIN ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਰ-ਵਾਲਿਟ: ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਰ-ਵਾਲਿਟ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ-ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ 3% ਛੋਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਾਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
RailOne ਐਪ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਐਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਅਲਰਟ, PNR ਸਥਿਤੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ RailOne ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ R-Wallet ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਟਿਕਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

ਰੇਲ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ
GENERAL TICKET BOOKING
DISCOUNTS ON RAILONE APP
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ
RAILONE APP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.