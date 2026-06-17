Ayushman Yojana: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 70+ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Published : June 17, 2026 at 9:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PMJAY) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ?
ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ?
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) 2011 ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ:
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ: ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਗ ਹਨ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ: ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਦਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- ਅਪਵਾਦ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
- ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ: ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ।
- ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਇਲਾਜ: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
- ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ: ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
- ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖਰਚੇ: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੋਰਟਲ (beneficiary.nha.gov.in) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਐਪ' ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ OTP ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੋਜੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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