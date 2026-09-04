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ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ 1,00,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਛਾਂਟੀ, 4 ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇਗੀ ਬੰਦ

ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ 2030 ਤੱਕ 100,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

VOLKSWAGEN
ਜਰਮਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਗਜ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ (Volkswagen logo)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 4, 2026 at 5:44 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਗਲੋਬਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਰਮਨ ਆਟੋਮੇਕਰ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 50,000 ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50,000 ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 650,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੋਡਾ, ਪੋਰਸ਼, ਔਡੀ, ਬੈਂਟਲੇ, ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ, ਸੀਟ ਅਤੇ ਕਪਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੰਦ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 75% ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- "ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਬਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ

ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਏਗੀ:

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ: ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ SUV) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ: ਚੀਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33%) ਘਟਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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