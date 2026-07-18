ਵਿਕਰਮ-1 ਦੀ ਸਫਲ ਲਾਂਚਿੰਗ: ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ-1 ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ।
Published : July 18, 2026 at 7:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮ-1 ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਸਫਲ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ-1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਬਿਟਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ-1 ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਬਿਟਲ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।"
28 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ
ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ!" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਵਨ ਚੰਦਨਾ, ਭਾਰਤ ਢਾਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ, ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਮਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰਮ-1 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ-1 ਰਾਕੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਚਾਰ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ-ਉੱਚਾ ਰਾਕੇਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਪੁਲਾੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।