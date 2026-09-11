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ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਭੱਜਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ 2026' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

BARRIER FREE TOLLING ON HIGHWAYS
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 11, 2026 at 7:08 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਫਰੀ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬੈਰੀਅਰ ਫਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ FASTag ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ FASTag ਦੀ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

FASTag ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ FASTag ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ FASTag ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਸਮਾਂ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਕੀ ਵੇਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ FASTag ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, FASTag ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
GLOBAL FINTECH FEST 2026
REMOVAL OF BARRIERS AT TOLL PLAZAS
ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
BARRIER FREE TOLLING ON HIGHWAYS

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