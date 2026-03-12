ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਜਾਰੀ; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP 7.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ,ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : March 12, 2026 at 3:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
10ਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਟਲੁੱਕ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦਾ ਲੱਗਭਗ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। CRISIL ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਅਮੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਅਤੇ 2031 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ₹9.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
- ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.7 ਗੁਣਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EVs): EV ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 3.1 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ: ACC ਬੈਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ 2024 ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। CRISIL ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਰਮਕਿਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ $75-80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ), ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ₹80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸੁਧਰੀ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।