1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ F&O ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ F&O 'ਤੇ STT ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੇਸ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

Futures and Options rules to change
By ETV Bharat Business Team

Published : March 26, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (F&O) ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਟਕਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ F&O ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ?

  • 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
  • ਫਿਊਚਰਜ਼: ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ STT 0.02% ਤੋਂ 0.05% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
  • ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ: ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 0.1% ਤੋਂ 0.15% ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ।
  • ਵਿਕਲਪ ਅਭਿਆਸ: ਇਹ 0.125% ਤੋਂ 0.15% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਟਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆਨੰਦ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਇਕੁਇਟੀ) ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੂਏ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ।

