ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਾਗਤ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : March 19, 2026 at 7:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ - ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ - ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿਰ
ਈਂਧਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਤੋਂ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ, ਚਾਲਕ ਦਲ (Crew) ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਢਾਂਚਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Air India): ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ₹399 ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ $10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ $200 (ਲਗਭਗ ₹16,600) ਤੱਕ ਹੈ।
- ਇੰਡੀਗੋ (IndiGo): ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹425 ਤੋਂ ₹2,300 (ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਟ) ਤੱਕ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਹਨ।
- ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ (Akasa Air): ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਟ ₹199 ਤੋਂ ₹1,300 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਜੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜ਼ਇਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,"। "ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਜਨੀ ਧਾਨੁਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,000-13,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ ₹50,000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਬੋਝ?
ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਯਾਤਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਸੀਟਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੀਐਨਆਰ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਥਾਈ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।