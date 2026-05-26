ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ 5% ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ RBI ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 6:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ
15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹7.38 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ₹7.48 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ
EY ਇੰਡੀਆ: ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ₹7.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 0.75% (75 ਆਧਾਰ ਅੰਕ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਤੋਂ 4.5% ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 4.5 ਤੋਂ 5% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ: ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਸਥਾ ਗੁਡਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ $85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, RBI ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.7% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ICRA ਅਤੇ CRISIL: ICRA ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਅਤੇ CRISIL ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5% ਅਤੇ 5.1% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
RBI ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4% 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ (2% ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ)। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ RBI ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6% ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (H2 FY27) ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ (ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ) ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।