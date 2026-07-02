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ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨਸਟਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਡਰਿੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, FSSAI ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ

FSSAI ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਸਮੇਤ ਛੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

FSSAI NOTICES ENERGY DRINK BRANDS
ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨਸਟਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਡਰਿੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 2, 2026 at 10:42 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। FSSAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ FSSAI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ
  • ਸਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ (ਪੈਪਸੀਕੋ)
  • ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਰਸ਼ (ਪੈਪਸੀਕੋ)
  • ਮੌਨਸਟਰ ਐਨਰਜੀ (ਮੌਨਸਟਰ - ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ)
  • ਕੈਂਪਾ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ - ਗੋਲਡ ਬੂਸਟ (ਰਿਲਾਇੰਸ)
  • ਨਰਕ ਊਰਜਾ

FSSAI ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

'ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ' ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ: FSSAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ 'ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ' ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੋਜਨ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ FSSAI ਦੇ ਫੂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (FCS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਮੁਤਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਗਲਾਈਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ," "ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ," ਜਾਂ "ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ", ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 (FSS ਐਕਟ 2006) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। FSSAI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਨਹੀਂ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ FSSAI ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ FSSAI ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਿਹਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਰਨਵਿਟਾ ਵਰਗੇ ਮਾਲਟ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ORS" ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਜੈਨਰਿਕ ਜੂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ WHO ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

FSSAI ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X ਅਤੇ Instagram) ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

TAGGED:

RED BULL
ਮੌਨਸਟਰ ਡਰਿੰਕਾਂ
FSSAI
ENERGY DRINK BRANDS
FSSAI NOTICES ENERGY DRINK BRANDS

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