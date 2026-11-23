ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 'ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਘੋਸ਼ਿਤ! ਬਿਸਲੇਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਬਿਸਲੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ 'ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By PTI
Published : November 23, 2026 at 9:51 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਬਿਸਲੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਸਲੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਸਲੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ "ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ" ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ (ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)" ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਬਿਸਲੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਮੂਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ FSS ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੌਲੀਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ (PAHs) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, FSSI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ FSS ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਸਲੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, FSSI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਸ ਨੇ ਵਸੰਤ ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਿਟ-ਬਿਟ ਫੂਡਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰਮੀ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸਜ਼ LLP ਅਤੇ ਗੌਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।' FSSI ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, FSSAI ਨੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (FBOs) ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।