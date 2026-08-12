ਗੁਟਖਾ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਊਚਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੁਣ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਗੁਟਖਾ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਊਚਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੁਣ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
FSSAI ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 12, 2026 at 2:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੋਲੀਮਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ?
FSSAI ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੀਵੀਸੀ (PVC) ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਤੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਟ?
ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। FSSAI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਗਜ਼, ਪੇਪਰਬੋਰਡ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਟੀਨ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟੀਨ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਊਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
- ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆਉਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਫਟਣ ਜਾਂ ਕੱਚ ਅਤੇ ਟੀਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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