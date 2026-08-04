FSSAI ਨੇ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ

FSSAI ਨੇ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ
FSSAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
Published : August 4, 2026 at 1:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ FMCG ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
FSSAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਬਰ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ "100% ਕੁਦਰਤੀ," "100% ਸ਼ੁੱਧ," "100% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ," ਅਤੇ "100% ਜੈਵਿਕ" ਵਰਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ) ਨਿਯਮਾਂ, 2018 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
FSSAI has issued a Prohibition Order directing M/s Dabur India Limited to immediately cease the sale of food products carrying misleading "100%" claims.#FSSAINotice #FSSAIAction pic.twitter.com/7GdNRUJFyh— FSSAI (@fssaiindia) August 3, 2026
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
'ਜੈਵਿਕ ਭਾਰਤ' ਲੋਗੋ ਡਾਬਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਅਤੇ ਡਾਬਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ਹਿਦ 'ਤੇ ਵੈਧ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ
ਡਾਬਰ ਘਰੇਲੂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੁੱਧ "100% ਸ਼ੁੱਧਤਾ" ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹414.60 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਡਾਬਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ₹576.80 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ₹401.05 ਹੈ। ਇਹ FMCG ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: