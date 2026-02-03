'ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ' ਤੋਂ 18% ਟੈਰਿਫ ਤੱਕ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
Published : February 3, 2026 at 1:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.— Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ
ਦਰਅਸਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਰੋਸਨੇਫਟ ਪੀਜੇਐਸਸੀ ਅਤੇ ਲੂਕੋਇਲ ਪੀਜੇਐਸਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਅਖਰੋਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ, ਕੌਫੀ, ਸੌਗੀ, ਮੱਕੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1600 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਬੌਰਬਨ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲਾਓਸ 'ਤੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਤੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਐਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 18% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਧਿਆਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 0.2 ਤੋਂ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- 13 ਫਰਵਰੀ, 2025: ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ $191 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।
- 4-6 ਮਾਰਚ: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
- 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਸ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ (9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- 23-29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ (ਹੁਣ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਮੇਤ 19 ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
- 17-20 ਮਈ, 2025: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀਆਰ ਗ੍ਰੀਅਰ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
- 4-10 ਜੂਨ, 2025: ਵਾਧੂ ਯੂਐਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
- 26 ਜੂਨ, 2025: ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਿਆ।
- 27 ਜੂਨ, 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 31 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- 6 ਅਗਸਤ, 2025: ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ।
- 16 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- 22 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਗੋਇਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਸਨ।
- 15-17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇ ਦੌਰ ਹੋਏ ਹਨ।
- 10 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਡਿਪਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਰਿਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
- 12 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- 2 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।