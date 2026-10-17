ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 45 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਮਾ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ
27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : October 17, 2026 at 5:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 45 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ 45 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਗੀ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਸਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਊਂਟਰ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।
|ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿਸਮ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ
|ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
|₹10 ਲੱਖ
|ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ
|₹10 ਲੱਖ
|ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ
|₹7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ
|ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚ
|₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ
|ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚ
|₹10,000 ਤੱਕ
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਰਕਮਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 45 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਟਿਕਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।