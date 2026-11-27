Credit Card, ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਐਲਪੀਜੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Published : November 27, 2026 at 3:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। RBI, SEBI, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਹੋਮ ਲੋਨ EMI ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਝ ਨਿਯਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਇੱਕ LPG ਖਪਤਕਾਰ, ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ:
SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੀਸ
1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 1% ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਾਲਣ ਖਰਚ 'ਤੇ 1% ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਣ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ₹942 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ₹2,820 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਧਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (BAA) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ RBI MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, RBI ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ EMI ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ
1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋਖਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ-ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 6% ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ 2-ਦਿਨ ਦਾ MPOR, ਦਰਮਿਆਨੀ-ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 8% ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ 2-ਦਿਨ ਦਾ MPOR, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 10% ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ 3-ਦਿਨ ਦਾ MPOR ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਓ
UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੱਪਡੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ₹75 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ, myAadhaar ਪੋਰਟਲ (myaadhaar.uidai.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ 14 ਜੂਨ, 2027 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ₹75 ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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