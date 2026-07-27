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ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 1.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਉਡਾਣ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੁਤਾਬਿਕ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

DGCA Domestic Air Traffic Report
ਜੂਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 27, 2026 at 8:03 PM IST

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DGCA Domestic Air Traffic Report: ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 86.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (85.1 ਮਿਲੀਅਨ) ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.4% ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਮਈ ਵਿੱਚ 64.9% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 66.3% ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 5.8% ਤੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ 6.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਲਈ DGCA ਦੀ HI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 8.92 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 23.9% ਸੀ। ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ 3.22 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਸਾ ਨੇ 8.61 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ 2.63 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ: DGCA ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਸਾ ਨੇ 8.61 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.4% ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ 2.63 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.9% ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਏਅਰ, ਫਲਾਈ91, ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਦੁਆਰਾ ਛਿਮਾਹੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 13.604 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13.464 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 1.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ 92.2% ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ।

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਵਧਿਆ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਵਧਿਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੀਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਲਗਭਗ 87.4% ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਕੇ 87.8% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ 83.5% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 85.5% ਹੋ ਗਈ। ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸੀਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਘੱਟ ਸੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਸੀਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ 86.4% ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੇ 85.1% ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਏਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਮਈ ਵਿੱਚ 76.1% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 75% ਹੋ ਗਈ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ

ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 0.63% ਸੀ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ 0.55% ਸੀ। ਇੰਡੀਆਵਨ ਏਅਰ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16.43% ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ 6.23% ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6% ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (0.20%) ਵੇਖੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 39.6% ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਹੋਰ 36.3% ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਨੇ 20.3% ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। 2.1% ਉਡਾਣਾਂ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1.8% ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ 2,568 ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2,568 ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ 10,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.91 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 68.6 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ 3.4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫਲਾਈ91 ਨੂੰ 3.2-3., ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ 2, ਸਟਾਰ ਏਅਰ 1.1, ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ 1 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਡੀਆਵਨ ਏਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (27.8%) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 24.3% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। 19.7% ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 18.3% ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5.4% ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, 2.2% ਕੇਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ 1.3% ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 0.7% ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 0.3% ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਇੰਡੀਗੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ (OTP), ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ, 10 ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 89.4% ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 85.9% ਉਡਾਣਾਂ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੀਆਂ 82.7% ਉਡਾਣਾਂ, ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੀਆਂ 74.7% ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 33.5% ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 95.2% ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 90.3%, ਬੰਗਲੁਰੂ 89.6% ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ 89.0% ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 76.7% ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ

ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6% ਉਡਾਣਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, 5% ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ, 4% ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, 3% ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। 1% ਰੈਂਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2% ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ

ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1.18% ਉਡਾਣਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਪੇਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 17.31% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Fly91 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ 5.59%, ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਵਿੱਚ 2.78%, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 1.25%, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਵਿੱਚ 0.87%, ਸਟਾਰ ਏਅਰ ਵਿੱਚ 0.83% ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ 0.55% ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਏਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ।

ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 'ਚ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 1847 ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 64.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 43 ਹਜ਼ਾਰ 968 ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ 61.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 273 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 284.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ।

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