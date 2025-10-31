1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਅਸਰ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : October 31, 2025 at 11:33 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਰਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ CNG ਅਤੇ PNG ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ CNG ਅਤੇ PNG ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ
ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ SBI ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 3.75 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, POS ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਚਾਰ ਨਾੱਮਿਨੀ
ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। UIDAI ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।