ਆਮ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੋਲ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Published : February 13, 2026 at 3:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਯਮ, 2008" ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ?
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25% ਵੱਧ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਲਈ ਉਸੇ ਉੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਿਯਮਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ?
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ) ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 100% ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਆਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ "ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰਾ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ" ਅਤੇ "ਫ਼ੀਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।