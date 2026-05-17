ETV Bharat / business

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਰੀ

FPI ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ 27,048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ।

Etv Bharat
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : May 17, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। FPIs ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ₹27,048 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹਨ। NSDL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ FPIs ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ₹2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ₹1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, FPIs ਨੇ ₹35,962 ਕਰੋੜ ਕਢਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹22,615 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ₹1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਕਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, FPIs ਨੇ ₹60,847 ਕਰੋੜ ਕਢਵਾਏ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

ਮਾਰਨਿੰਗਸਟਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਸਰਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਐਫਪੀਆਈ ਵਿਕਰੀ

ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਫਪੀਆਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (ਸੀਏਡੀ) ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 96.14 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਪੀਆਈ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

SHARE MARKET AND FPI
FPI
ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ
FPIS CONTINUE SELLING SPREE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.