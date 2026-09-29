4 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਇਨ ਨੇ ਬਣਾਏ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, 1 ਮਿੰਟ 44 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ
ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਮਾਇਨ ਸੈਣੀ ਨੇ 195 ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।
Published : September 29, 2026 at 3:45 PM IST
ਅੰਬਾਲਾ/ਹਰਿਆਣਾ: ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਮਾਇਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਇਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਮਾਇਨ ਨੇ 12 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਿੰਟ 44 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਉਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ 'ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2 ਮਿੰਟ 19.8 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਇਨ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 4 ਸਾਲ, 8 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 19.8 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਲੋਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਮਧੂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਨ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲੋਬਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਉਹ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਬੱਚਾ
ਮਾਇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਗਲੋਬ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ
ਮਧੂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਮਾਇਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ
ਮਾਇਨ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰੋਹਿਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਇਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਣ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।"
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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