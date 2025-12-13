ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰ ! ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਨਵੇਂ IPO, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 4 ਨਵੇਂ IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, 6 ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ICICI Prudential AMC ਸਮੇਤ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : December 13, 2025 at 11:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਆਈਪੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਆਈਪੀਓ
ਨਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਓ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ₹46.62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ₹126 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਐਸਐਮਈ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਐਸਐਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਪੀਓ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨਬੋਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ₹710 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹365 ਤੋਂ ₹384 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ 39 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਓਸ਼ੀਅਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਈਪੀਓ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ₹30.41 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹74–₹78 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1,600 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਐਸਐਮਈ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਮਏਆਰਸੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਆਈਪੀਓ ਵੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ₹42.59 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹88–₹93 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,200 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਾਟ ਆਕਾਰ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਐਸਈ ਐਸਐਮਈ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਪੀਓ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਜਸਨ ਐਗਰੋ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਚਆਰਐਸ ਐਲੂਗਲੇਜ਼ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਜਸਨ ਐਗਰੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.38 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਚਆਰਐਸ ਐਲੂਗਲੇਜ਼ 1.89 ਵਾਰ।
ICICI Prudential AMC IPO, ਮੇਨਬੋਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ₹10,602.65 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹2061–₹2165 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਨਬਿਕ ਐਗਰੋ, ਐਗਜ਼ਿਮ ਰੂਟਸ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੰਟੇਨਰ ਮੂਵਰਸ IPO ਵੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਾਹਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚੀਕਰਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵੇਕਫਿਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਨਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਫਰੋਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਮੈਡੀ ਵਰਲਡ ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ICICI Prudential AMC ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ETV ਭਾਰਤ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲਓ।