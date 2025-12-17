4 ਦਿਨ ਕੰਮ, 3 ਦਿਨ ਆਰਾਮ! ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 4 Day Working Week?
Published : December 17, 2025 at 1:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48 ਘੰਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਲਗਾਤਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ
21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਨ: ਉਜਰਤ ਕੋਡ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ 2020।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਿਰ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ, ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਕੌਣ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।