ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ LPG ਕਟੌਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ: ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁਬਾਰਾਓ
ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : March 22, 2026 at 6:02 PM IST
IRAN WAR WEST ASIA CONFLICT: ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਨਾਡੂ/ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮਐਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕਾ ਹੈ (ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ)। ਜੇ ਜੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।"
ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ...
ਸਵਾਲ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ... ਨਿਰਯਾਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ... ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ... ਆਯਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁਦਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 10 ਡਾਲਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $73-74 ਸਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ $110-112 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ GDP ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੰਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹੱਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਲਐਨਜੀ (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਲ: ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ; ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਖਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ) ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਯਾਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਇਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਆਯਾਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਂਧਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਓ... ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ GDP ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।