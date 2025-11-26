"2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ 7-8% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ"
ਈਨਾਡੂ-ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : November 26, 2025 at 5:31 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ: "ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੇ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੁਵਵੁਰੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਨਾਡੂ-ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2028-29 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ? ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.5% ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.5% ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7-8% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"