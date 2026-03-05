ਹੁਣ PIN ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ: PhonePe ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ UPI ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ

ETV Bharat / business

PhonePe ਨੇ UPI ਲਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Business Team

Published : March 5, 2026 at 2:14 PM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੌਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਟੈਕ ਦਿੱਗਜ ਫੋਨਪੇ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਆਈ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿੰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। PhonePe ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

PhonePe ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਖੀ ਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ "ਹਾਰਡਵੇਅਰ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਨਕਲੇਵ" ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 'ਵਨ-ਟਚ' ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ "ਵਨ-ਟੱਚ" ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਸਤ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਕੀਪੈਡ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਾਂ (Success Rate) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ), ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ iOS (iPhone) ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ NPCI ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

