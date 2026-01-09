ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਐਫ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੱਭੋ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਐਫ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
Published : January 9, 2026 at 6:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ PF ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ PF ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ PF ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ PF ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EPFO ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, EPFO ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ PF ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ, 'ਟਰੈਕ ਕਲੇਮ ਸਟੇਟਸ' ਜਾਂ 'ਵਨ ਮੈਂਬਰ ਵਨ EPF ਅਕਾਊਂਟ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਐਫ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 2010 ਤੋਂ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਏਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ
EPFO ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ EPFO 3.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ATM ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਮੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯੂਏਐਨ' ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਏਐਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
EPFO ਦੀ ਸਲਾਹ
EPFO ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ PF ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ UAN ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ PF ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।