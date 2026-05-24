ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
Published : May 24, 2026 at 12:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 'ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਉਟਲੁੱਕ' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖੇਤੀ
ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ: ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੰਡ, ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਰਮ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਕੋ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।