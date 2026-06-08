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ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ! ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਣ ਤੱਕ, FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵਧਾਈਆਂ 10% ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੇਬ ਹੋਵੇਗੀ ਢਿੱਲੀ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

INFLATION PRESSURE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 8, 2026 at 8:54 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹੁਣ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਮਾਨ (FMCG) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸਾਬਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ?

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ FMCG ਸੈਕਟਰ ਨੇ FY26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4FY26) ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੌਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸੰਕਟ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਸਤ ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ FMCG ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT
IMD MONSOON FORECAST
FMCG SECTOR
ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ
INFLATION PRESSURE

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