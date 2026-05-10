ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ !
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : May 10, 2026 at 6:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਬਣ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਬਿਸਕੁਟ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (FMCG) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ?
ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ?
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ, ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਦਸ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕ ਆਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ !
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਮੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਰਕਸ਼ਿਤ ਹਰਗੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੈਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਮੈਰੀ ਗੋਲਡ, ਮਿਲਕ ਬਿਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨਿਲੀਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ (HUL) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। HUL ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਐਕਸਲ, ਬਰੂਕ ਬਾਂਡ, ਲਾਈਫਬੁਆਏ, ਡਵ, ਕਲੀਨਿਕ ਪਲੱਸ, ਸਨਸਿਲਕ ਅਤੇ ਲੈਕਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
HUL ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CFO) ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ-ਦਰ-ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"