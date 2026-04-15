ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ 12 ਫੀਸਦ ਵਧੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ...
Published : April 15, 2026 at 1:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬੈਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ 'ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼' ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜੀਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 12% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.6% 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 14% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀ-ਰੇਵਲੀਮਿਡ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈ 'ਰੇਵਲੀਮਿਡ' ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਸੰਸਕਰਣ (gRevlimid) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ 'ਜੈਨਰਿਕ ਕਲਿਫ' ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਨਰੀਓਟਾਈਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਰਾਬੇਗ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਏਪੀਆਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਲਚਕੀਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਪਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ: ਹਸਪਤਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰਮੇਸੀ: ਮੈਡਪਲੱਸ (22%) ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹੈਲਥਕੋ (20%) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦੀ 'ਗੁਣਵੱਤਾ' ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।