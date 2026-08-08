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ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ! ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ 18% ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੀਆਈ-ਟੈਗਡ ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਨਾ ਨੂੰ ਏਪੀਈਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Mithila Makhana
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 50% ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 18% ਵੱਧ ਭਾਅ; ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ (X@PiyushGoyal)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 8, 2026 at 3:35 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ (GI)-ਟੈਗਡ ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 18 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਖੇਪ, ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 18% ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ

ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 7 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਮਖਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਮਖਾਨੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦ ਮਾਡਲ ਹੈ। APEDA ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਮਖਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਮਿਥਿਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਣਨੀਤੀ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ" ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਖੇਡ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਖਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੁਪਰਫੂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਨਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਖਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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PIYUSH GOYAL
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ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਨਾ
MITHILA MAKHANA
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