ETV Bharat / business

ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ LNG ਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ

ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ LNG ਟੈਂਕਰ, ਮੁਬਾਰਾਜ਼, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ।

LNG TANKER CROSSES STRAIT OF HORMUZ
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ LNG ਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : April 28, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 'ਮੁਬਾਰਾਜ਼' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ LNG ਟੈਂਕਰ ਨੇ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼' ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣਤਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ

ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਭੜਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ "ਊਰਜਾ ਧਮਣੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ LNG ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੰਗ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ

ਜਹਾਜ਼-ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮੁਬਾਰਾਜ਼' ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ, ਏਡੀਐਨਓਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਈਲੈਂਡ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਐਲਐਨਜੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਂਡਰ (ਸਿਗਨਲ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਸੀ। 'ਮੁਬਾਰਾਜ਼' ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਲਿਆਰਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

LNG ਕੀ ਹੈ?

LNG, ਜਾਂ 'ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ', ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ -162 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 600 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਬਾਰਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

FIRST LNG TANKER CROSSES HORMUZ
LNG TANKER CROSSES STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.