ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 2:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 20% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MCX 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ₹461, ਜਾਂ 0.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ ₹1,48,379 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹1,48,499 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹1,48,120 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ₹826, ਜਾਂ 0.39% ਵਧ ਕੇ, ₹2,12,013 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ₹2,12,750 ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹2,11,634 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ $4,185 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ $4,200 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮੈਕਸ ਚਾਂਦੀ ਵੀ $57.80 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
IBJA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹਨ?
ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। MCX ਸੋਨੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ₹1,48,600 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ₹1,50,000 ਤੋਂ ₹1,50,700 ਦੇ ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਸੋਨੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪੋਰਟ ₹1,48,000 'ਤੇ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ₹2,14,000 ਤੋਂ ₹2,15,000 ਦਾ ਜ਼ੋਨ MCX ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ₹2,19,000 ਤੋਂ ₹2,20,000 ਦੇ ਮੁੜ-ਟੈਸਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ₹2,07,000 ਤੋਂ ₹2,08,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ₹2,00,000 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਜਦੋਂ ਕਿ 27-28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (FOMC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (PPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਡ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: