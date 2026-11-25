ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਟੁੱਟੇ, ਸੁਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
Gold Silver Price Today: ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ (bullion) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
Published : November 25, 2026 at 4:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ 627 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 0.51% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,21,702 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.31% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 3,545.92 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਪਾਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ।
MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਫਿਊਚਰ (ਮਿਆਦ 04 ਦਸੰਬਰ 2026) ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 1699 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 1.39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 1, 20, 630 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ 1, 21, 900 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ 1, 20, 556 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋ ਅਤੇ 1, 22, 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ Trade ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ 3, 254 ਲਾੱਟਸ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ 8, 807 ਲਾੱਟਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਾਲੀਅਮ 3, 94, 808. 02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਰਾਵਟ
MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ (ਜੋ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ) ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 2,593 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 1,42,845 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 1.78% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤ 1,45,003 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,41,856 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 1,45,386 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਦੀ-ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਤਰਾ (trading volume) 7,087 ਲਾਟ ਰਹੀ ਅਤੇ 'ਓਪਨ ਇੰਟਰੈਸਟ' 11,551 ਲਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 3,05,606.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ?
25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:37 ਵਜੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,21,310, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,11,120, 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹90,983 ਅਤੇ 14-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹70,966 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 999-ਗ੍ਰੇਡ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,43,522 ਰਹੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ MCX ਸੋਨੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਪੋਰਟ (support) ਪੱਧਰ ₹1,24,100 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ (resistance) ਪੱਧਰ ਲੱਗਭੱਗ ₹1,27,500 'ਤੇ ਹੈ। 'ਇਕੁਇਟਰਸਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼' (Equitrust Solutions) ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੁਬੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,29,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਸਪੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ (27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ (range-bound) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ PCE ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,400 ਤੋਂ 3,500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।)
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