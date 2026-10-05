ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
Published : October 5, 2026 at 1:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨਾ 1,400 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ IBJA ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,400.00 (-0.93%) ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1,49,170.00 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹410.00 (-0.18%) ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ₹2,26,220.00 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
IBJA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੀਆਂ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?
ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਨੋਟ: IBJA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ GST ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
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