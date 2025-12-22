ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇਜ਼ੀ!
ਭਾਰਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 22, 2025 at 2:42 PM IST
ਮੁੰਬਈ: 2025-26 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 34.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖਰਚ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ GDP ਦਾ 4.4% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 3.1%) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ 5% ਅਤੇ 18% ਦੀਆਂ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ" ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰ 6.50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 6% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 5.25% ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਧਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 0.3% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਦੀ ਬੇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ (ਪਿਆਜ਼ 53% ਡਿੱਗ ਕੇ 25-26 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 25% 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 15.52% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ $73.99 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਸਾਲ ਭਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 82,429.9 ਅੰਕਾਂ (12 ਮਈ) ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 71,449.94 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਵੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ 24,924.7 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਲਾਭ 12 ਮਈ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ GDP ਵਾਧਾ
ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ 7.9% ਵਧਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧਾ 8.2% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 6.8% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਲ GDP ਵਾਧਾ 7.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.5% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 2.3% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ 44,000 ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
FDI ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
FY2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ $50.36 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 16% ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
IMF ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਮਾਤਰ GDP $4,187 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਲ 2025-26 ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ FII ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
