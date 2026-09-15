ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਜਾਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, UPI ਅਤੇ RuPay ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ; ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਭਵ।
Published : September 15, 2026 at 11:54 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰਾਂ (MDR) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ (ਗਾਹਕ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ MDR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।