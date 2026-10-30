ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.35% ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਸਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ।
Published : October 30, 2026 at 10:58 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ "ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
- ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 8.4% ਸੀ।
- ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 25% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ (IIP) ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ 9% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 7.9% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
- ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 5.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਾਇਬ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 11.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 0.25% ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 6% ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 13% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 262 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 104 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 433.62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 449.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਕਾਂਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਚ: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਨੌਕਰੀ ਜੌਬਸੀਕਰ ਪਲਸ 2026' ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ: ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 42% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 27% ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 20% ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ: 61% ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਡਰ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਵੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (BoP) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $721 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, "ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"