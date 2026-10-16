FIITJEE ਕੋਚਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ, 14000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੋਚਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੋਨੀਲਾ ਗੋਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ।
Published : October 16, 2026 at 7:58 PM IST
ਲਖਨਊ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ, FIITJEE ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ED ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੋਨੀਲਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ₹71.88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। FIITJEE 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ₹2.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹3.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ JEE)।
ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint before the Special PMLA Court, Ghaziabad, against M/s FIITJEE Ltd and its directors, Dinesh Kumar Goel and Monila Goel, for money laundering involving students fees misappropriation, seeking their conviction and the confiscation of Rs. 71.88 crore of attached seized assets.— ED (@dir_ed) October 16, 2026
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
14,411 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ FIITJEE ਨੇ ਮਈ 2024 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ 32 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,411 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੈਚਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ED ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹85.79 ਕਰੋੜ ਨੂੰ "ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੋਨੀਲਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹24.92 ਕਰੋੜ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਲਗਭਗ ₹5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੋਨੀਲਾ ਗੋਇਲ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
• ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ: ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ₹10 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ₹4.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹66.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇਗੀ।