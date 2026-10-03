ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 265 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ-1 ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Published : October 3, 2026 at 4:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (MIAL) ਨੇ ਟਰਮੀਨਲ 1 (T1) ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ 265 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰਮੀਨਲ 1 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹਨ—T1 ਅਤੇ T2। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟਰਮੀਨਲ 1 (T1) ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਟਰਮੀਨਲ 2 (T2) ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਮੀਨਲ 1 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, T1 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਸਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ T2 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਬੈਲਟ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹੜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਵੇਲੇ, 46 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ T2 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 770 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 505 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ:
- ਇੰਡੀਗੋ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 224 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ 74 ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ: ਆਪਣੀਆਂ 100 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾਏਗੀ।
- ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ: ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੂੰ 11, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 7, ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ 5 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾੜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਏਤਿਹਾਦ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 28 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ IATA ਵਿਰੋਧ
ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AAHL) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ MIAL ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (NMIA) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ" ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IATA), ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। IATA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਮੂਹ, ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ-KLM ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ
25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।