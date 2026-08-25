ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ: CAIT
ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹਨ; ਇਸ ਸਾਲ, 'ਮੋਦੀ ਗਰੰਟੀ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ।
Published : August 25, 2026 at 7:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ
CAIT ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਖੀ ਖੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ, ਇਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਨਗਰ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਵਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" (ਸਥਾਨਕ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੱਖੜੀ," "ਮੋਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰੱਖੜੀ," "ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਰੱਖੜੀ," "ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਰੱਖੜੀ," ਅਤੇ "ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਰਾਖੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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