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"ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ..." ਬੱਸ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ 83% Gen Z

83% ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ...

LINKEDIN REPORT 2026
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 2, 2026 at 7:14 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 83% ਜਨਰਲ-ਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਰੀਅਰ-ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ) ਵਿੱਚ 18,050 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ?

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੈਨ-ਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ (44%): ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਨਾ ਬਣਾਲੇ।

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ (39%): ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਦਿਖਣ ਦਾ ਡਰ (37%): ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ

ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ 79% ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 52% ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 53% ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 59% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਝਿਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕਡਇਨ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 8.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ: ਸੀਨੀਅਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰ

ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 92% ਮਿਲੇਨਿਯਲ (Gen-Y) ਅਤੇ 95% ਜਨਰਲ-ਐਕਸ (Gen-X) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ?

ਨਿਰਜਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਰੀਅਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਰਲ-ਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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