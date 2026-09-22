FD ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ FD ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Published : September 22, 2026 at 1:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) FD ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ'
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ: ₹3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਸੀ।
- ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ: ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ (LCR) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਨ-ਆਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।
- ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ?: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬਲਕ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- 10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋ (ਜੋ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ FD ਕਰਦੇ ਹਨ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ; ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
FD ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, 'ਜ਼ੀਰੋ ਜੋਖਮ' ਅਤੇ 8 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।