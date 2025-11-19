ETV Bharat / business

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੀ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ?

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।

GOLD AND SILVER RATE
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ (PTI)
By ETV Bharat Business Team

Published : November 19, 2025 at 11:51 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,21,120 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,51,652 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.32 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੀਮਤਾਂ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,25,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ₹1.70 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ₹16,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ₹46,018 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹67,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 99.59 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਗਮੋਂਟ ਵਿਖੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਰੇਨੀਸ਼ਾ ਚੈਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਮੀਰਾਏ ਐਸੇਟ ਸ਼ੇਅਰਖਾਨ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਫੈੱਡ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਾਟ ਗੋਲਡ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ।"

ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਮਸੀਐਕਸ) 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,807 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,21,120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ 1,833 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,22,841 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 151,652 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱ

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
SILVER RATE
