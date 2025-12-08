ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆਓ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
Published : December 8, 2025 at 3:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,30,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,19,440 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,30,140 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,19,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ ₹1,30,140 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,19,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,30,190 ਅਤੇ ₹1,30,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹119,290 ਤੋਂ ₹119,440 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ETF
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ $4,223.76 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਬੁਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲਡ ETF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈੱਡ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, 9-10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਦਿੱਲੀ
|119440
|130290
|ਮੁੰਬਈ
|119290
|130140
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|119340
|130190
|ਚੇਨਈ
|119290
|130140
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|119290
|130140
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|119290
|130140
|ਜੈਪੁਰ
|119440
|130290
|ਭੋਪਾਲ
|119340
|130190
|ਲਖਨਊ
|119440
|130290
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|119440
|130290
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹189,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ $58.17 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ।