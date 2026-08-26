ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ, 236 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ, 236 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 236 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
Published : August 26, 2026 at 11:54 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 236.01 ਅੰਕ (0.30%) ਵਧ ਕੇ 77,892.10 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 50 ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,341.95 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
'ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ'
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ $86 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਅਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ'
ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਇੰਡੈਕਸ 1.4% ਵਧਿਆ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਤ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ?
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 24,400 ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 24,550 ਜਾਂ 24,820 ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 24,220 ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ 4.64% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।