ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ! ਅਗਸਤ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
FADA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ 17.51% ਵਧ ਕੇ 24,23,201 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
Published : September 7, 2026 at 2:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FADA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 17.51% ਵਧ ਕੇ 2,423,201 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਸਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.48% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ ਓਣਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੈਗਮੈਂਟ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (2W): ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 19.69% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,714,610 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ (PV): ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 400,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 16.14% ਵਧ ਕੇ 402,398 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਹਨ: ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ 31.45% ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 14.45% ਵਧ ਕੇ 90,769 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ: ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ 8.64% ਵਧ ਕੇ 122,281 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65.30% ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ (+0.84%)।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
FADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈ ਗਿਰੀਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਲਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਲਗਭਗ 67.09% ਡੀਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਓਣਮ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 43.59% ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (OEMs) ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
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