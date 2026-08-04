ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 194 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 7% ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : August 4, 2026 at 7:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2070 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ (ਏਸੀ/ਕੂਲਰ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2070 ਤੱਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 520 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ 2000 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 95% ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 118,000 ਤੋਂ 230,000 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਗਭਗ 30,000 ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 194 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ 247 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਏਸੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 34% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ 156 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ-ਨਾਗਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ: 63% ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 90% ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪਏ, ਅਤੇ 72% ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਰਮੀ-ਲੜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 47% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,380 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ $1 ਲਈ, $50 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ 2040 ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ $1.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੂਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 2040 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।