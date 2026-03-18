ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਹਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 'ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਇਨਰ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Published : March 18, 2026 at 1:00 PM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਫਾਉਂਡਿਟ ਇਨਸਾਈਟਸ ਟ੍ਰੈਕਰ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ' ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ' 2022 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 158 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਿਰਫ 112 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾੜਾ' ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ

ਫਾਉਂਡਿਟ ਵਿਖੇ ਵੀਪੀ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਨੁਪਮਾ ਭੀਮਰਾਜਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ 'ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ) ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐਫਐਸਆਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ

ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐਫਐਸਆਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

